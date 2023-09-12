Venedik’e günübirlik giden turistlerden ‘ayakbastı’ parası alınması planlanıyor

İtalya’nın Venedik şehrinin yönetimi, günübirlik gezen turistlerden 5 avro ücret almayı planlıyor.

BBC’nin aktardığına göre belediye meclisi 14 yaş altı çocuklar ve Venedik’te çalışan bazı kişileri ücretlendirmenin dışında tutacak. Uygulamanın 2024’ün bahar aylarından itibaren başlaması planlanıyor.

Şehir yönetimi, benzer uygulamayı daha önce de gündeme getirmiş ama pandemi ve çeşitli itirazlardan dolayı planı askıya almıştı.

Venedik’in haklarını savunan sivil toplum örgütü Venessia’nın başkanı Matteo Sechi, bu uygulama karşı olduklarını dile getiriyor: “Kente giriş için ücret alınmasına tamamen karşıyız. Biz turist sayısının düzenlenmesini, bir sınır getirilmesini istiyorduk. Venedik bir oyun parkı değil, bir müze değil, bir şehir! Buraya girmek için ücretli bilet kesemezsiniz. Üstelik bilet ücreti alırsanız turist de sizden ek hizmet bekler.”

Venedik dahil İtalya’nın birçok şehrinde turistik tesislerde konaklayan ziyaretçiler halihazırda belediyeye günlük vergi ödüyor. Günübirlik ziyaretçilerden ücret alınmasıysa hareket özgürlüğünü kısıtladığı ve şehri açık hava müzesine dönüştüreceği nedeniyle eleştiriliyor.