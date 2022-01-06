Günübirlik ev kiralama denetimi: Mersin’de iki firmaya ceza kesildi

Mersin’de, polis ekiplerince günübirlik ev kiralama işlemlerine yönelik denetimlerde, iki firmaya 26 bin 782 lira ceza kesildi.
AA’nın Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre asayiş şube müdürlüğü ekipleri, 22 ekipten oluşan 52 personelin katılımıyla günübirlik ev kiralama işlemlerine yönelik eş zamanlı denetim yaptı. 63 günübirlik kiralık ev kontrol edildi.
Faaliyet gösterdikleri işletmelere ‘anlık veri göndermedikleri’ belirlenen iki firmaya ceza uygulandı.
2021’de kent genelinde 3 bin 251 işletmenin denetlendiği, 46 firmaya 452 bin 326 lira ceza kesildiği, 27 işletmenin faaliyetine son verildiği bildirildi.