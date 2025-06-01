Güntekin Onay: PSG, yıllardır hayal ettiği kupaya ezici bir skorla ulaştı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

PSG’yi asıl güçlü kılan Fabian Ruiz, Vitinha ve Joao Neves’ten oluşan orta sahası. Bu 3 oyuncu teknik olarak çok yüksek kaliteye sahip oldukları gibi son derece etkili pres yapıyorlar.

Dün uzun yıllar sonra tek taraflı bir finale tanıklık ettik. PSG, yıllardır hayal ettiği kupaya ezici bir skorla ulaştı.

Messi, Neymar ve Mbappe’li kadronun ulaşamadığı kupayı çok daha genç ve düşük bütçeli bir kadro ile kazandı.

Güntekin Onay’ın yazısı