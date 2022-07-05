Guns N’ Roses Glasgow konserini iptal etti

ABD’li rock grubu Guns N’ Roses’un bu akşam İskoçya’nın Glasgow kentinde vermeyi planladığı konseri dün gece iptal edildi.

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Konsere 24 saatten az vakit kala duyurulan iptalin kararının ‘hastalık ve doktor tavsiyesi’ nedeniyle alındığı aktarıldı. Ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Konseri organize eden DF Concerts’ın açıklamasında, ”Üzüntüyle bildirmek isteriz ki Guns N’ Roses yarın akşam Glasgow’daki konseri için sahneye çıkamayacak” dendi. Konser için yeni bir tarih belirlenmeye çalışıldığı ifade edilerek, ”Lütfen biletlerinizi saklayın” ifadelerine yer verildi.

İptal kararı, grubun geçen cuma ve cumartesi, Londra’daki Tottenham Hotspur Stadyumu’ndaki konserlerinde ‘ses sorunu’ yaşanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Grup daha önce iki kez Avrupa turnesinin konser tarihlerini Covid-19 salgını nedeniyle ertelemişti.

ABD’li rock grubu Red Hot Chili Peppers da Glasgow’da geçen cuma vermeyi planladığı konserini son dakikada ‘hastalık’ nedeniyle iptal etmişti.