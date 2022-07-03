Konser için 7 bin 700 kilometre yol kat ettiler; iptal edildi

Hindistan’da yaşayan bir çift, 7 bin 700 kilometre yol kat ederek İskoçya’ya, ABD’li rock grubu Red Hot Chili Peppers’ın konserine gitti. Ancak konser son anda iptal edildi!

Divyanka Kapur. Fotoğraf: BBC

Divyanka Kapur ve kocası, hayranı oldukları grubun İskoçya’nın Glasgow kentindeki konserine gitmek için bilet satın aldı. Önce Hindistan’ın Mumbai kentinden İngiltere’nin başkenti Londra’ya dokuz saat uçtu oradan da Glasgow’a gitti.

Ancak Glasgow’a vardıkları gecenin sabahı grup üyelerinden birinin rahatsızlanması nedeniyle o akşam için planlanan konserin iptal olduğunu öğrendiler. Cuma akşamı için planlanan konser iptal edilirken gerekçe olarak ‘hastalık’ dışında bir ayrıntı paylaşılmadı kamuoyuyla.

Divyanka Kapur haberi öğrendiğindeki duygularını şöyle anlattı: “Yıllardır çok severek dinlediğim bir grup. Eşim de seviyor. John Frusciante gruba tekrar dahil olup turneye çıktıklarında bir konserlerini dinlemek istedik. Sabah konserin iptal olduğunu öğrendiğimde büyük hayal kırıklığı yaşadım. Bir süre yataktan kalkamadım. Bu yurt dışında gideceğim ilk konserdi. Umarım Red Hot Chili Peppers’ı en kısa zamanda canlı izleyebilirim.”

Konserin iptal olduğunu öğrenen çift, önce neşeleri kaçsa da Glasgow’un gezilecek yerlerini görmeye ve seyahatin tadını çıkarmaya karar verdi.

Biletlerin parasının iade edildiğini belirten Kapur, “Bu kentte görülecek çok güzel yerler var. Gidebildiğimiz yerlere gideceğiz. Ama tabii binlerce kilometrelik yol gelmemizin amacı sadece bu değildi. Bu nedenle üzgünüz” ifadelerini kullandı.