Güney Kore’de Covid-19 aşısı olanlar temmuzdan itibaren maske takmak zorunda kalmayacak

Güney Kore’de en az bir doz Covid-19 aşısı olanların, temmuzdan itibaren maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre uygulamanın temmuz ayında başlayacağını belirten yetkililer, kasıma kadar Covid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın kazanılmasının beklendiğini ifade etti.

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Yonhap’ta yer alan habere göre karar, toplu aşılamayı teşvik etme planının bir parçası.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ülkede son 24 saatte 707 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 137 bin 682’ye yükseldiğini bildirdi.

Ülkede son 24 saatte iki kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 1940’a çıktı.