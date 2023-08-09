Güney Kore’de aşırı sıcaktan 27 kişi öldü

Güney Kore’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölenlerin sayısı 27’ye çıktı. Bu, 2018’den bu yana en yüksek sayı.
Ülkede sıcaklık 38 dereceye vardı.
Aşırı sıcağın tetiklediği hastalıklar nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 2 bin 58’e çıktı. Hastaneye başvuranların yüzde 30,9’u 65 yaş ve üzerinde.
Yetkililer, eylüle kadar sıcaklığa bağlı ölümlerin artmasının beklendiğini ifade etti.
Hükümet sıcağa karşı en yüksek seviyede uyarıda bulunmuştu.
2018’de aşırı sıcak hava ülkede 48 can almıştı.