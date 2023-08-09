‘Basra sıcakları’ Güneydoğu’ya geliyor: Sıcaklık 48 dereceye ulaşacak

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü mühendisi Hümeyra Betül Akgül, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu hafta sıcaklığın mevsim normallerinin altı ila sekiz derece üzerinde olmasının beklendiğini söyledi.

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Sıcaklık artışının bölgedeki il merkezlerinde dün başladığına işaret eden Akgül, perşembeye kadar dört-beş derecelik artış beklediklerini belirtti.

Akgül, “Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde sıcaklık 39 dereceden perşembe günü 45 dereceye ulaşıyor. Batman’ın Hasankeyf, Şırnak’ın Cizre ve Silopi, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde perşembe günü sıcaklık 45 derecenin üstüne çıkacak. Güneye daha yakın ilçelerde sıcaklık 48 dereceye kadar ulaşacak. Maksimum sıcaklık beklemekteyiz. Bu, mevsim normallerinin yaklaşık sekiz derece daha üstünde” dedi.

Sıcak havada, çocukların, yaşlıların ve kronik hastalığı olanların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Akgül, mümkün olduğunca kapalı ve gölge alanların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle 12:00-17:00 saatleri arasında etkili olan sıcaklığın tehlikeli olduğunu ifade eden Akgül, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde ise daha da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Akgül, “Afrika’dan gelen bir sıcak hava dalgası var ancak asıl yaşadığımız Basra’dan gelen sıcak hava. Basra’dan gelen sıcak hava Afrika’nın da etkisiyle aşırı kuru bir havaya dönüşüyor ve yüksek sıcaklıklar yaşıyoruz” dedi.