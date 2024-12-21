Güney Kore üçüncü casus uydusunu uzaya fırlattı

Güney Kore, SpaceX’in ürettiği ‘Falcon 9’ roketinin taşıdığı üçüncü casus uydusunu başarıyla uzaya fırlattığını duyurdu.

Fotoğraf: Güney Kore Milli Savunma Bakanlığı

Yonhap ajansının aktardığına göre Güney Kore Savunma Bakanlığı açıklamasında ülkenin üçüncü yerli üretim casus uydusunun ABD’nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Üssü’nden fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, SpaceX üretimi ‘Falcon 9’ adlı roketin taşıdığı, Sentetik Açıklıklı Radarlar (SAR) ile donatılan uydunun yörüngeye başarıyla yerleştiği belirtildi.

Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerini daha iyi gözlemleyebilmek için uydu ağı kurmayı amaçlayan Güney Kore, ilk casus uydusunu Aralık 2023, ikincisini de Nisan 2024’te uzaya göndermişti.