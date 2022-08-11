Güney Kore bodrum katı daireleri yasaklıyor

Güney Kore’nin başkenti Seul’de üç kişinin selde hayatını kaybetmesinin ardından bodrum katı kademeli olarak yasaklanıyor.

Parazit filmi bodrum katında yaşam koşullarını gözler önüne sermişti. Fotoğraf: Neon

Oscar ödüllü Parazit filminde görülen ve genellikle ülkenin yoksul kesiminin yaşamak zorunda kaldığı küçük eksi 1 daireleri, Türkiye’de yaşayanların da aşina olduğu bir durum.

Seul’de artık bu bodrum katı dairelerin inşasına izin verilmeyecek ve mevcut daireler kademeli olarak dönüştürülecek.

Karar şehirde son 80 yılın en yüksek yağışının ardından oluşan sel baskınında en az 11 kişinin ölü ya da kayıp olarak bildirilmesi sonrası alındı.

Pazartesi gecesi 40’lı yaşlarındaki iki kız kardeş ve 13 yaşında bir çocuk su basan bodrum kartında evlerinde ölü bulundu.

Yaşanan trajedinin ardından dikkatler yeniden gelir eşitsizliği ve bodrum katında yaşamanın tehlikelerine yöneldi.

Banjiha adı verilen bu evler düşük kiraları ve kötü yaşam koşullarıyla biliniyor.

BBC’nin aktardığına göre hükümetle eksi 1 ve yarı bodrum katların inşasını tamamen yasaklayacak şekilde yasaların revize edilmesi için görüşülecek.

Bu tür dailerin sahiplerine barınma amacı dışında depo ya da park yeri gibi alanlara dönüştürmeleri için 20 sene tanınacak. Bu sırada yetkililer ayrıca mevcut Banjiha kiracılarının toplu konutlara taşınması için destekte bulunacak.

‘Parazit’le dünyanın dikkatini çekmişti

Bong Joon-ho’nun yönettiği 2019 yapımı ‘Parazit’ filminde düşük gelirli bir aile Seul’de bodrum katında yaşıyordu. Film sayesinde bu sorun dünyanın da dikkatini çekmişti.

Oscar kazanmasının ardından şehir yönetimi 1500 haneye taşam koşullarını düzeltmesi için finansal destek sağlayacağını duyurmuştu.

2020 itibariyle Seul’de eksi 1 ve bodrum katında yaklaşık 200 bin daire var, bu sayı şehirdeki toplam evlerin yüzde 5’ini oluşturuyor.