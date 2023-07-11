Güney Afrika kenti Johannesburg 11 yıl aradan sonra karla buluştu

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en büyük kenti ve ekonomi başkenti Johannesburg’a 11 yıl aradan sonra kar yağdı.

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Güney yarım kürede bulunan ve kışın en soğuk günlerini yaşayan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başta Eastern Cape olmak üzere bazı bölgelerinde, hafta sonundan bu yana kar yağışı etkili oluyor.

Johannesburg’da ise dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı görüldü.

Karın çok nadir yağdığı Johannesburg’da kent sakinleri 11 yıl aranın ardından görülen yağışın keyfini çıkardı.

Güney Afrika Meteoroloji Servisi’nden (SAWS) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının hafta boyunca devam edeceği bildirildi.