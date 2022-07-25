Güneşli pazardan serin Boğaz manzaraları

İstanbullular dün sıcak ve güneşli havayı Boğaz’da geçirdi. Serin sularda rahatlayanlar yine erkeklerdi.
Güneş şemsiyeleri ve deniz yatakları deniz keyfine eşlik etti.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbullular dün sıcak ve güneşli havayı Boğaz'da geçirdi. Serin sularda … Devamı...
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