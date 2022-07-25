Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneşli pazardan serin Boğaz manzaraları


İstanbullular dün sıcak ve güneşli havayı Boğaz’da geçirdi. Serin sularda rahatlayanlar yine erkeklerdi.

‘Bi dalıp çıkanlar’ın dışında, uzun uzun deniz keyfi yapanlar da vardı

Güneş şemsiyeleri ve deniz yatakları deniz keyfine eşlik etti.


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