Güneş Terkol ile hikaye ağacı dikim atölyesi

Çağdaş sanatçı Güneş Terkol yönetiminde düzenlenen atölye çalışmasında eski kumaşlar görsel hikayelere dönüşüyor.

Fotoğraf: Güneş Terkol

İstanbul Modern’in yeni müze binasında gerçekleştirilen ücretsiz Eco Art Lab eğitim programının bu ayki konuğu çağdaş sanatçı Güneş Terkol olacak. 12 Kasım pazar Terkol’un yönetiminde düzenlenecek atölyede, eski kumaşlardan görsel hikayeler üretilecek.

İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yer alan ve sanatçının 2013’te gerçekleştirdiği ‘Akıntıya Karşı’ adlı çalışmasından ilham alan atölye, ilişkilere, duygulara, hislere ve gündelik yaşama odaklanarak kişisel tarihimizi araştırıyor.

İlişkiler ve özlemler renkli yamalara dönüşüyor

Atölye çalışması kapsamında katılımcılar, eski kumaşlar aracılığıyla hafızayı, gerçeklik algısını, hayal gücünü ve yaşamın geçirgenliğini sorguluyor. Katılımcıların kumaşlarla kendilerine özgü kolajlar ürettikleri atölyede, ilişkiler ve özlemler çoğalarak motiflere, renkli yamalara ve hikayelerin görüntülerine dönüşüyor.

Bir sanat malzemesi olarak kumaşın, geçmişe ve geleceğe uzanan bir kavram olduğunu hatırlatan İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol şöyle konuşuyor:

“Gündelik hayatımızda hemen hemen her nesnede, evde, işte, hatta bedenimizde kullandığımız kumaş, Eco Art Lab Sanatçılarla İleri Dönüşüm Atölyeleri kapsamında ele almak istediğimiz bir malzemeydi. Çağdaş sanat üretimlerinde bu malzemeye sıklıkla yer veren Güneş Terkol’un, koleksiyonumuzda yer alan ‘Akıntıya Karşı’ adlı çalışması, malzemesi ve üretim tekniğiyle bize ilham verdi. Bu atölyede katılımcılar sanatçıyla birlikte, benzer bir üretim sürecini deneyimleyecek.”