İstanbul Modern’da sanatla dolu bir sonbahar

Atölye Modern’in sanatla dolu sonbahar dönemi, İstanbul Modern’in Renzo Piano imzalı yeni müze binasında 17 Ekim’de başlıyor.

Atölye Modern, sonbahar döneminde ‘Modernite ve Modern Sanatın Tarihi’ adlı yeni bir seminer programını hayata geçiriyor. Seminer programı, katılımcılarına sanat tarihine dair temel bilgiler sunmayı ve sanatı yorumlamalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Antik Yunan döneminden başlayarak modernizm kavramının tarihsel iz düşümlerini, Rönesans ve Aydınlanma Çağı’ndaki estetik yaklaşımların değişimini, toplumsal ve siyasal dönüşümlerin plastik sanatlar, mimarlık, edebiyat gibi farklı sanat alanlarına nasıl yansıdığını, tarih boyunca bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sanat üretimlerine etkilerini tartışan seminer, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Seda Yavuz yönetiminde düzenleniyor.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

Atölye öncelikle bir hikayesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen 17 kişi bu programa katılabiliyor.

Hikaye ve Roman Atölyesi

İstanbul Modern, 10 yılı aşkın süredir devam eden, farklı yazı türlerinin ele alındığı temel seviye programının ardından, katılımcıların bu defa roman ve hikaye türüne odaklandıkları atölye çalışmalarını yürütüyor. Atölye Modern’in Yaratıcı Yazarlık atölyesini tamamlamış ya da bir roman, hikaye kitabı yazmayı planlayan, sürdüren ve kendini geliştirmeyi hedefleyen 17 kişi programa kayıt yaptırabiliyor.

Günümüz Sanatı ve Yapay Zeka

Çağdaş sanatçı ve eğitimci Bager Akbay tarafından yürütülen seminer, güncel teknolojilerle çalışan sanatçıları, sanat koleksiyonu oluşturma süreçlerinin nasıl değiştiğini ve dijital sanat koleksiyonu oluşturma pratiklerini konu alıyor.

‘Yeni medya‘, ‘Dijital sanat‘, ‘Yapay zeka‘ kavramlarına odaklanan seminer, günümüz teknolojilerinin sanatsal üretim biçimlerine etkilerini, sanatçının değişen rolünü, sanatın deneyimlenmesindeki gelenekleri ve alışkanlıkları işliyor. Altı hafta boyunca devam eden program teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımlayarak, yapay zekayla sanat arasındaki ilişkiyi yorumluyor. Sanatın deneyimlenmesine dair geleneksel önyargıları ve bu önyargıları ortadan kaldıran yeni sanat üretimlerini güncel örnekler üzerinden inceliyor.

Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Türkiye’de Modern ve Çağdaş Sanatın Tarihi seminerlerinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19’uncu yüzyıldaki batılılaşma çalışmalarından 20’nci yüzyıla uzanarak Türkiye’de sanatın gelişimini kronolojik bir yaklaşımla ele alınıyor. Programın ilk yarısında Osmanlı’da Batılılaşma ve erken Cumhuriyet döneminde gelişen sanatın ve sanat ortamının anlatısı tarihsel bağlamıyla ele alınıyor. Programın ikinci yarısında ise 1950’den sonra Türkiye’de çağdaş sanat ortamı, sanatçılar, yapıtlar, sergiler ve kurumlar bakımından gelişmeler detaylı olarak işleniyor.

Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün tarafından yürütülecek programın ilk beş dersinde Sanayi Devrimi’nin Doğu-Batı eksenindeki toplumsal ve sanatsal etkileri, uluslararası sergi ve fuarlar, oryantalist dönem ve sanat ortamının üsluplara yansımaları incelenecek.

Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu tarafından yürütülecek programın son beş dersinde ise Türkiye’de 1950’den günümüze sanatın, sanatçıların ve sanat kurumlarının değişen ve dönüşen yüzüne odaklanılırken, sanatın bir eylem olarak katmanlaşan yönleri irdelenecek.

Atölye Modern’deki seminerlerin tarihlerine ve diğer detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.