Diken

Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: ‘Sığınmacılara sınırları açmak gibi gizli anlaşma mı var’ sorusuna ışık tutuyor

New York Times’ın başlığı ve haberin işlenişi, “ABD ve AB ile sığınmacılara sınırları açmak gibi gizli anlaşma mı var?” sorusuna ışık tutuyor…

Tersine…


New York Times “Doğu sınırının Afgan göç dalgasına karşı sıkı önlemlerle donatıldığını” yazıyor.

Ayrıca…

Türkiye’nin sadece eylemde ve söylemde değil “politika ve zihniyet olarak da Afgan göç dalgalarına kapalı” olduğu vurgulanmakta.

New York Times Van’a gazeteciler göndermiş.

Hem sınırdaki durumu yansıttılar hem de Afgan sığınmacılarla röportajlar yayımladılar.

Şu iki paragraf bir fikir veriyor.

Van’da görüşülen Afganlar Türkiye’nin yaygın operasyonlarla sınır boyu güvenliği sağladığını, Afganları İran sınırına doğru geri çevirdiğini” söylediler.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında tek bir operasyonda -Türkiye’ye giren 1400’den fazla Afgan- Türk sınır muhafızları, asker ve polis tarafından toplanarak İran’a geri gönderildi.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Göç mü, kültürel değişim aracı mı?

İktidar 20 yıldır değiştiremediği ‘modern ve seküler sosyal/kültürel alan’ı Müslüman göçleriyle melezleştirmeyi, Türk ulus-devleti yerine ‘ortak paydası Müslümanlık’ olan yeni bir devlet inşa etmeyi hedefliyor olabilir.

Afganistan: Sonu gelmeyen bir savaş ve tarihin tekerrürü

Genel anlamda bakıldığında ise Afganistan’da tarih bir kez daha tekerrür etmiştir. Fiilen 40 senedir süren bir savaşın sonrasında geriye kalan tek gerçeklik ise yoksulluk, yıkım ve yeniden başlayacak kanlı bir savaş.  

İstanbul’da kiralar uçuşta: İki yıl sürebilir

Kentsel dönüşüm, ülkeye gelen yabancılar, okulların açılacak olması ve yeni inşaatların azalmasıyla birlikte İstanbul’da kiralar fahiş düzeyde yükseldi. Mal sahipleri içinde astronomik artışlar sonrası eski kiracılarını tahliye etme yoluna gidenler bile var.

Taliban’dan ulusal müzik enstitüsüne baskın: Enstrümanlar parçalandı

Taliban militanları, ülkenin önde gelen müzik okullarından Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nü basarak, müzik aletlerini parçalandı. Enstitünün kurucusu ve yöneticisi olan Ahmad Sarmast, Taliban’ın değiştiği yönündeki mesajlara şüpheyle yaklaşıyor: “Sosyal medyada ortaya çıkan videolar pek iç açıcı değil.”