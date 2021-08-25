Güneri Cıvaoğlu: ‘Sığınmacılara sınırları açmak gibi gizli anlaşma mı var’ sorusuna ışık tutuyor

New York Times’ın başlığı ve haberin işlenişi, “ABD ve AB ile sığınmacılara sınırları açmak gibi gizli anlaşma mı var?” sorusuna ışık tutuyor…

Tersine…

New York Times “Doğu sınırının Afgan göç dalgasına karşı sıkı önlemlerle donatıldığını” yazıyor.

Ayrıca…

Türkiye’nin sadece eylemde ve söylemde değil “politika ve zihniyet olarak da Afgan göç dalgalarına kapalı” olduğu vurgulanmakta.

New York Times Van’a gazeteciler göndermiş.

Hem sınırdaki durumu yansıttılar hem de Afgan sığınmacılarla röportajlar yayımladılar.

Şu iki paragraf bir fikir veriyor.

Van’da görüşülen Afganlar “Türkiye’nin yaygın operasyonlarla sınır boyu güvenliği sağladığını, Afganları İran sınırına doğru geri çevirdiğini” söylediler.

Van Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında tek bir operasyonda -Türkiye’ye giren 1400’den fazla Afgan- Türk sınır muhafızları, asker ve polis tarafından toplanarak İran’a geri gönderildi.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı