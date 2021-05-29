Güneri Cıvaoğlu: Otoriter tek adam rejimleri için bu oranlar sürpriz sayılmaz

Beşar Esad 4. kez başkan seçildi.

Suriye Meclis Başkanı Hammoud Sabbagha perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında Esad’ın yüzde 95.1 oy aldığını açıkladı.

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Esad’ın 2014’te yapılan bir önceki seçimde oyu yüzde 88’di.

10 yıla yakın süren iç savaşa ve ülke topraklarının 3’te 1’inin kaybedilmiş olmasına karşın Esad’ın oylarını yüzde 7 dolaylarında artırmış olması ilginç değil mi?

Otoriter tek adam rejimleri için bu oranlar sürpriz sayılmaz.

Gerçi “göstermelik” olarak iki başkan adayı da -güya- Esad’la yarıştırıldı ama “hikâye…”

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı