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Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: Belediyeler erkekler için ‘Sakin Hat’ hizmetini hayata geçirseler keşke

Erkek şiddetine karşı Türkiye dâhil her ülkede “kadınlar için imdat hatları” var.

Bu defa erkekler için de “Calm Line (Sakin Hat)” kuruldu.


Öfkeli erkek” şiddet kullanmanın eşiğine geldiğinde bu “Calm Line (Sakin Hat)” numarasını arıyor.

“Sabrımı yitirdim, sevgilimi vurmak üzereyim.”

“Karımı dövmemek için sabrımın sonuna geldim. Beni durdurun.”

“Bu kadın yine beni kıskandırdı, kudurttu. Dayanamıyorum elimden bir kaza çıkacak. Yardım edin.”

Kadına şiddet uygulamak üzere olan öfkesi burnunda bu erkekleri sakinleştirmek için eğitimli ve deneyimli 12 psikolog telefonun öbür ucundadır.

“Etkisi denenmiş ve başarılı olduğu saptanmış söylemlerle çoğu kez şiddeti durdurabiliyor, önleyici olabiliyor.”

(…)Büyük iddiaları olan İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir başkanları dâhil belediyeler erkekler için “Sakin Hat” hizmetini hayata geçirseler keşke.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

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