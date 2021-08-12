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Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: Afganistan’la başka tehlikeli bağlar da oluşmakta

Her gün İran sınırından gelen yüzlerce genç Afganlı arasında Taliban’dan kaçan DAEŞ militanlarının olması çok mümkün.

Türkiye’deki DAEŞ hücreleriyle irtibata geçecek bu Afganlar -genellikle- kayıt dışı olduklarından -olası- eylemlerde “potansiyel, kullanışlı araçlardır.”


Hem istihbarat ağından geçebilirler hem de eylem sonrası kaçabilirler.

Ve… Bunlara “başka terör örgütleri tarafından eylem taşeronu” rolü verilmesi de ihtimal dahilinde.

Dahası… Önceki yazımda belirttim.

“Taliban, Afganistan’da afyon üretimine” el koymuş durumda.

Eroin laboratuvarlarını kontrol ediyor.

Türkiye üzerinden eroin trafiğini düzenlemek üzere her gün sınırlarımızdan giren genç Afganlar arasında, kendi adamlarını da elbette koymuş olmalılar.

Yani… Sadece Kabil Havalimanı’nı TSK ile işletmekle sınırlı olmayan, “Afganistan’la başka tehlikeli bağlar” da oluşmakta.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

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