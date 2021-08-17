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Yaramazlara biraz batar!

Güneri Cıvaoğlu: Afganistan’da 36 bin 800 ‘hayalet asker’

Her biri 800 asker ve rütbeliden oluşan 46 “hayalet tabur!..”

Hesapladım…


36 bin 800 “hayalet asker…

Afganistan, “Amerika’dan daha fazla para sızdırmak için” yıllardır bunu yapıyormuş.

Para, büyük ihtimalle birilerinin cebine akmış.

ABD Başkanı Biden dün “Afganistan’ın tarafımızdan eğitilmiş ve iyi donatılmış 300 bin askeri ve subayı vardı. Taliban ise sadece 75 bin kişiydi” dedi. Aradaki büyük farka rağmen Afganistan Rejim Güçleri’nin 45 günde çökmesine Biden’ın hayreti normal.

Ülkeyi yöneten büyükler “hayalet taburlarla” ve kim bilir hangi savunma yardımlarını cebe indirerek rejim silahlı kuvvetlerini içi boşalmış ağaca döndürmüşler.

Güneri Cıvaoğlu’nun yazısı

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