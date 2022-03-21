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Yaramazlara biraz batar!

Günday ve Saylak’ın ‘Uysallar’ından yeni tanıtım


Netflix’in yeni yerli dizisi ‘Uysallar‘dan yeni tanıtım yayınlandı.

Fotoğraf: Youtube

Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda bir süre önce kamera arkasına geçen oyuncu Onur Saylak var.


30 Mart’ta gösterilecek dizinin oyuncu kadrosunda Öner Erkan, Uğur Yücel, Haluk Bilginer, Songül Öden ve İbrahim Selim yer alıyor.

Dizi, orta yaş bunalımına giren mimar Oktay, gizli bir punk hayatı yaşamaya başlarken, ailesinin diğer fertlerinin de kendi kriz dolu hayatlarıyla boğuşmaları üzerinden ilerliyor.

Yeni tanıtımda usta oyuncular Bilginer ve Yücel de yer alırken, Erkan’ın canlandırdığı Oktay karakterinin ‘punk halleri‘ de ekrana yansıyor.

Netflix’in yeni yerli dizisi ‘Uysallar’ın tanıtımı yayınlandı

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