Günday ve Saylak’ın ‘Uysallar’ından yeni tanıtım

Meteoroloji, beş il için sarı, beş il için de turuncu uyarı yaptı. Bu illerden Balıkesir, Çanakkale ve İzmir’de şiddetli rüzgar, diğer illerde (Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Van, Hakkari) kar yağışı ve yağmur bekleniyor.