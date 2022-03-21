Günday ve Saylak’ın ‘Uysallar’ından yeni tanıtım

Netflix’in yeni yerli dizisi ‘Uysallar‘dan yeni tanıtım yayınlandı.
Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda bir süre önce kamera arkasına geçen oyuncu Onur Saylak var.
30 Mart’ta gösterilecek dizinin oyuncu kadrosunda Öner Erkan, Uğur Yücel, Haluk Bilginer, Songül Öden ve İbrahim Selim yer alıyor.
Dizi, orta yaş bunalımına giren mimar Oktay, gizli bir punk hayatı yaşamaya başlarken, ailesinin diğer fertlerinin de kendi kriz dolu hayatlarıyla boğuşmaları üzerinden ilerliyor.
Yeni tanıtımda usta oyuncular Bilginer ve Yücel de yer alırken, Erkan’ın canlandırdığı Oktay karakterinin ‘punk halleri‘ de ekrana yansıyor.