Gülşen, İBB’nin Zafer Bayramı kutlamalarında sahne alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Yenikapı’da düzenleyeceği etkinliklerde şarkıcı Gülşen de sahne alacak.

Fotoğraf: Instagram

İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kentte ücretsiz konser ve etkinlikler düzenleyecek.

Yenikapı’da yapılacak kutlamalarda şarkıcı Gülşen’in yanı sıra Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar gibi isimler de etkinlikte konser verecek.

Hapse girmişti

Gülşen’in geçen sene nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu. Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış, aynı gün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklama kararı verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Daha sonra Gülşen’in ev hapsi kararına itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede şarkıcı Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi istenmişti. İddianamedeki 702 müşteki arasında İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de vardı.

Yazar Emine Şenlikoğlu’yla Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da müştekiler arasında yer alıyordu.