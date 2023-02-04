Gülay Erdemli: Start-up’lardan Silikon Vadisi’ne işten çıkarma dalgası

Son haftalarda yerli yabancı haber kanalları, gazeteler, sosyal medya; dev teknoloji şirketlerinin işten çıkarmalarını konuşuyor. Teknoloji devlerindeki işten çıkarmalar aslında 2022’nin yaz aylarında başlamıştı, o tarihten itibaren de hız kazanarak devam etti. İş toplu işten çıkarmalara gelince de ortalık iyiden iyiye karışmaya başladı.

Şirketler bazında sayılara hızlıca göz atalım. 2023 yılında şu ana kadar; Google’ın üst şirketi olan Alphabet’te 12 bin, Amazon’da 18 bin, Microsoft’ta 10 bin kişi işten çıkarıldı. Bu sayılar, bu üç şirketin toplam iş gücünün sırasıyla yüzde 6’sını, 1.2’sini ve 5’ini ifade ediyor. Sayılara da, oranlara da baktığımızda, işten çıkarmaların büyüklüğünü görmemek imkansız. Üstelik bu işten çıkarma furyası tüm teknoloji şirketlerine sirayet etmiş halde. Henüz emekleme aşamasındaki teknoloji start-up’larından Silikon Vadisi’nin devlerine, tüm teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası büyüyerek devam ediyor. Yani sektördekiler için güvenli bir alan yok!

Gülay Erdemli’nin yazısı