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Yaramazlara biraz batar!

Guidetti, Sırbistan Kadın Voleybol Takımı’nın yeni başantrenörü oldu

Sırbistan Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğüne, uzun yıllar çalıştırdığı Türkiye’den ayrılan İtalyan Giovanni Guidetti getirildi.

Fotoğraf: AA

Sırbistan Voleybol Federasyonu’nun açıklamasında Guidetti’nin, 2024 yılının sonuna kadar milli takımın başında yer alacağı bildirildi.


2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda kupaya uzanan Sırbistan’ın eski İtalyan çalıştırıcısı Daniele Santarelli ise bugün A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yeni başantrenörü olmuştu.

Kulüp kariyerinde VakıfBank’ı çalıştırmaya devam edecek Giovanni Guidetti, 2017’de göreve geldiği A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Milletler Ligi ile 2019 Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik kaydetmişti.

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