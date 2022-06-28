Gucci ilk evcil hayvan koleksiyonunu çıkardı: Minyatür kanepeler 6 bin 500 avro

İtalyan moda devi Gucci’nin evcil hayvan koleksiyonunda patili dostlarınız için her türlü ürün satışa sunuluyor.

Fotoğraflar Gucci

Özel tasarım tasma, elbise, tişört, mama kabı, çanta, minyatür kanepe… Koleksiyonda evcil bir hayvanın ihtiyacı olan -ya da olmayan- her şey var.

Etiketler lüks markanın fiyat politikasıyla uyumlu: Tişörtler 250 avro (4 bin 400 lira) civarında, mama kapları 700 avroya (12 bin 300 lira) kadar çıkıyor. Tasmalar 210-450 avro (3 bin 700-8 bin lira) arasında satılıyor.

Sipariş üzerine yapılan minyatür kanepelerse koleksiyonun en pahalı parçası, 6 bin 500 avro (115 bin lira). Gucci, evcil hayvan koleksiyonunda geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmış.

Pazarda başka markalar da var

Evcil hayvanların ihtiyaçlarına yönelik ürünler bir süredir lüks moda markaların ilgi alanında. Yves Saint Laurent, Prada ve Versace bu pazara yönelik ürünler tasarlamıştı. Zara, H&M gibi büyük hızlı moda markaları da özellikle kıyafet ağırlıklı koleksiyonlar hazırlıyor.

Üzerinde marka etiketi taşımayan ürünler, mesela bir tişört ya da tasma 20 liraya bulunabiliyor.