Guardian: Yunanistan sığınmacılara karşı sığınmacıları kullanıyor

Yunanistan’daki bazı sığınmacılar, Yunan polisinin yürüttüğü, şiddet içeren, yasa dışı geri gönderme operasyonlarına zorla dahil edildiklerini anlattı.

Fotoğraflar: Reuters

Guardian‘ın aktardığına göre, sığınmacılar, bir Yunan polis karakolunun bahçesindeki bir konteynırda yaşayan Suriyeli bir adam tarafından zorla işe alındıklarını ve göçmenleri Türkiye’ye geri götürmek için kayıkçı olarak kullanıldıklarını iddia etti.

‘Yunanistan’da bir ay kalma karşılığında…’

Suriyeli ve Faslı altı göçmen de, Yunanistan’da bir ay kalmalarına izin veren bir belge karşılığında Meriç Nehri üzerindeki geri gönderme operasyonlarına katılma baskısı altında katıldıklarını anlattı.

Yunan polisinin sığınmacıları soyduğuna ve onları aşırı kalabalık şişme botlara bindirmeden önce, bu kişilerin derin ve hızlı akan nehirden Türk tarafına geri götürmelerinin emredildiğine tanık olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’ya kapıyı açtığını açıklamasının ardından, binlerce insanın Yunanistan sınırlarına ulaştığı Mart 2020’den bu yana geri itme raporları çoğaldı. Yunan makamları, Yunanistan’ın sağlam ama adil bir göç politikası olduğu konusunda ısrar ederek iddiaları sürekli reddetti. Ama sınır köylerindeki yerel halk, polis için çalışan genellikle maskeli sığınmacılardan açıkça bahsetti ve Guardian’a konuşan iki üst düzey Yunan yetkili, geri göndermelerde üçüncü ülke vatandaşlarının kullanılması uygulamasını doğruladı.

‘Ya polis için çalışacaksın ya hapse gireceksin’

Suriyeli bir sığınmacı, Yunanistan-Türkiye sınırına yakın Tychero’daki bir polis hücresinde üç ay geçirdiğini ve gelen göçmenleri geri ittiğini söyledi.

Sığınmacı, sığınma talebinde bulunmak umuduyla Evros’tan Yunanistan’a geçmişti. Sığınmacının bulunduğu grup, Yunan polisi tarafından coplarla dövüldüğünü ve Tychero polis karakoluna götürüldüğünü söyledi. Orada soyunmaları ve aşırı kalabalık hücrelere tıkılmaları emredildi.

Sığınmacı, polislerin kendisine bir anlaşma teklif ettiğini anlattı, ya polis için çalışacak ya da insan kaçakçılığıyla suçlanıp hapse girecekti. Yunanistan’da bir ay kalma izni karşılığında, diğer sığınmacıları geri püskürtmek için gündüzleri kapalı bir yerde kilitli kalacak ve geceleri serbest bırakılacaktı.

Suriyeli sığınmacı, kendisine para ödenmeyeceğini ancak göçmenlerin eşyalarını alabileceğinin söylendiğini de belirtti.

Sığınmacı, “Bu çalışma, Yunanlılar ve Türkler arasındaki düşmanlık nedeniyle de çok tehlikeli” dedi. Soruşturmayla ilgili konuşan polis kaynakları, bu işlerde kullanılan sığınmacıların, Türk güvenlik güçleriyle çatışmaktan kaçınmak için kullanıldığını doğruladı. Diğer sığınmacılardan da benzer açıklamalar geldi.