Ege’deki geri itmeler için suçlanan Frontex’in müdürü istifa etti

Akdeniz ve Ege’deki geri itme vakalarında rolü bulunduğu iddia edilen Avrupa Birliği’nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex’in müdürü Fabrice Leggeri istifa etti.

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Avrupa basınındaki birçok haberde, Frontex’in Yunanistan’ın göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği, uluslararası hukuka aykırı davrandığı, kurtarması gereken sığınmacı botlarını Türkiye sınırına püskürttüğü ileri sürülmüştü. Leggeri’nin, Yunanistan’ın göçmenleri geri ittiğine ilişkin bir olayda delilleri sildirdiği savunulmuştu.

Avrupa basınında çıkan haberlerde Leggeri’nin istifa mektubunu Frontex yönetimine sunduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper de günlük basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine, Frontex yönetim kurulunun olağanüstü toplantıda olduğunu, toplantının sonucunun öğleden sonra açıklanacağını söyledi.

Frontex ve Leggeri, son yıllarda Akdeniz ve Ege’de AB ülkelerine gitmek isteyen kişilerin geri itildiğine yönelik haberlere sıkça konu oldu.

Son olarak dün Lighthouse Reports, Der Spiegel, SRF Rundschau, Republik ve Le Monde tarafından yürütülen ortak araştırmada, Frontex’in veri tabanında yüzlerce göçmenin Ege’de geri itilmesine yönelik kayıtların yer aldığı belirtildi.

AA’nın aktardığına göre ajansın, Mart 2020 ile Eylül 2021 arasında kadın ve çocukların da aralarında olduğu 957 sığınmacının denizde geri itilmesinde rol aldığı, bu vakaların Frontex’in ‘Jora’ adlı veri tabanında ‘çıkış noktalarından ayrılmanın önlenmesi’ diye etiketlendiği kaydedildi.

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Frontex hakkında Ege’de göçmenlerin geri itilmesiyle taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

OLAF’ın Frontex hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporundan bulgular da geçen ay yine Avrupa basınında yer almıştı. Sonuç raporunda Frontex Başkanı Leggeri ve diğer üst düzey yetkililerin, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki geri itmelerini yalnızca bildikleri değil, aynı zamanda örtbas ettikleri iddia edilmişti.

Frontex ve Yunanistan makamları, geri itmelerle ilgili iddiaları bugüne kadar reddetti.