Guardian: Kraliyet ailesinin ‘tartışmalı’ geliri 1 milyar Sterlin’in üstünde

The Guardian gazetesi İngiliz Kraliyet Ailesi’nin düklüklerden elde ettiği gelirin 1,2 milyar Sterlin olduğunu yazdı.

Görsel: The Guardian

Parlamento ve eyalet arşivlerinde tutulan düklük hesaplarını inceleyen The Guardian, konuyla ilgili özel haberinde, gelir elde edilen mülklerin Kraliyet ailesine aitliğinin bile tartışmalı olduğunu söyledi.

Gazeteye göre Kraliyet ailesinin düklüklerden elde ettiği gelir üzerindeki iddiası, ülkenin Ortaçağ beyliklerine bölündüğü zamana kadar uzanan ayrıcalıklardan kaynaklanıyor. Kraliyet, İngiltere genelinde dev arazi ve mülk portföylerini yöneten Lancaster ve Cornwall düklüklerinden 70 yılda toplam 1,2 milyar Sterlin (28 milyar 757 milyon lira) gelir elde etti.

Tarım arazileri, otelleri, ortaçağ kaleleri, ofis ve mağazaları olan düklükler, profesyonelce yönetiliyor. Aynı zamanda önemli yatırım portföyleri var ve vergiden muaf tutuluyor.

Lancester’ı taht, Cornwall’ı varis alıyor

İngiltere’nin kuzeyindeki Lancaster Düklüğü’nün gelirleri geleneksel olarak, Birleşik Krallık tahtında oturan kişiye veriliyor. Yalnızca arazi değerinin bile yaklaşık 652 milyon Sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güneybatısında yer alan Cornwall Düklüğü’nün değerinin ise 1 milyar Sterlinden fazla olduğu tahmin ediliyor. Cornwall’un gelirleri otomatik olarak tahtın erkek varisine geçiyor.

Geçen yıl Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölümünden sonra Charles Kral olmuş, Cornwall Düklüğü 40 yaşındaki oğlu Prens William’a geçmişti. William’ın sahip olduğu topraklardan yılda yaklaşık 20 milyon Sterlin kazanç elde ettiği tahmin ediliyor.

Britanya’da politikacılar düklüklerden elde edilen gelirin halka aktarılması ve Kraliyet ailesinin harcamalarının daha sıkı denetlenmesi konularını zaman zaman gündeme getiriyor.