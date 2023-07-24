Greta Thunberg, ‘polise itaatsizlik’le suçlanıyor

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, katıldığı bir iklim protestosunda ‘polise itaatsizlik ettiği’ gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

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İsveç Savcılığı Sözcüsü Annika Collin ve savcılar tarafından yapılan açıklamada, Thunberg’in 19 Haziran’da Malmö’deki bir protesto sırasında, polisin olay yerinden ayrılmaları yönündeki ihtarına uymaması gerekçesiyle suçlandığı belirtildi.

Para cezası verilebilir

Savcı Charlotte Ottosen, polise itaatsizlik suçunun cezasının genellikle para cezası olduğunu söyledi.

AA’nın Sydsvenskan gazetesinin haberinden aktardığına göre Thunberg ve diğer aktivistler 19 Haziran’da Malmö Limanı’nın petrol terminalindeki yolu trafiğe kapattıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Thunberg, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için ülkesi İsveç’te başlattığı haftalık okul greviyle adını duyurmuştu. Grev, 100’e yakın ülkede benzeri eylemlere ilham vermişti.