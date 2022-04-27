Greenpeace: Afşin Termik Santrali için planlanan ek ünite 1900 erken ölüm demek

Greenpeace Akdeniz Kahramanmaraş’ta bulunan Afşin A Termik Santrali’nin bölgede yaşayanların sağlığına, doğaya ve gezegene büyük zararlar vermesine rağmen genişletilmek istendiğini bildirdi.

Fotorğaf: Greenpeace

Son olarak 15 Mart’ta Afşin C Termik Santrali için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreciyle ilgili Kahramanmaraş İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Karadeniz’e kadar yayılacak

Greenpeace Akdeniz’in Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi’ne (CREA) yaptırılan analize göre, Afşin A Santrali’ne eklenmesi planlanan iki yeni ünite 1900 erken ölüme neden olacak. 500 kilogramı 1500 kilometrelik mesafe içinde olmak üzere, bölgede yılda 960 kilogram cıva birikimi yaratacak. Santralin salacağı PM (parçacık madde) kirliliği, Karadeniz Bölgesi’ne kadar yayılacak.

Bölgede yaşayan yurttaşlar ve Greenpeace Akdeniz, projenin iptalini talep ediyor.

Santralin açılışı kanser vakalarını sekiz kat artırmıştı

Greenpeace’in aktardığına göre Elbistan Sağlık Grup Başkanlığı’nın kayıtları, Afşin A santralinin açılışını takiben bölgedeki kanser vakalarının sekiz kat arttığını ortaya koymuştu.

1984 yılında hizmete giren Afşin A Santrali, bölgede erken ölümlere ve hastalıklara sebep olan hava kirliliğine yol açıyor, beslenme ve geçim kaynağı olan tarımsal üretimi zayıflatıyor, Ceyhan Havzası’nın can suyu olan Ceyhan Nehri’nin debisini düşürerek kaynağını kurutuyor.

Afşin A Santrali’nde hali hazırda dört ünite bulunuyor. Greenpeace Akdeniz’in 2018 tarihli çalışmasında iki aktif santral Afşin A ve Afşin B’nin, 1984-2018 arasında 17 bin insanın erken ölümüne sebep olduğunu ortaya çıkarmıştı. Çalışmada, o dönemde planlanmakta olan yeni altı santralin, ekonomik ömürleri boyunca çalıştıkları takdirde bu sayının 32 bine kadar yükselebileceği belirtilmişti.

Ortalama sıcaklık 5 derece yükseldi

Santraller aynı zamanda bölgenin ortalama sıcaklığını artırarak iklim değişikliğine neden oluyor. İki santralin üzerine kurulu olduğu Elbistan Ovası’nda, 1987 yılında ortalama sıcaklık 33 derece iken bu rakam 2010 yılında 38 dereceye yükseldi. Bu da tarımsal ürün yetişmesinde büyük kayıplara sebep oldu.

Greenpeace Akdeniz’in 2020 yılında santrallerin etki sahasının içerisinde yaptığı hava kalitesi ölçümlerine göre, bir ay süren ölçümlerde hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği seviyeden tam yedi kat daha kirli çıkmıştı.

Afşin A santrali yerel hareketlerin ve çevreci hareketlerin gösterdiği tepkiler sonucunda 2020 yılında çevre yatırımları tamamlanmadığı için aynı durumda olan 12 santralle birlikte kapatılmıştı. Ancak aynı yılın Haziran ayında iki ünitesi yeniden faaliyete başladı.