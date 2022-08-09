‘Grease’in yıldızı Olivia Newton-John hayatını kaybetti

Gelmiş geçmiş en başarılı müzikallerden ‘Grease‘in yıldızı Olivia Newton-John, 73 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

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Britanya doğumlu Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Grease’deki Sandy rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Newton-John’un ABD’nin California eyaletindeki evinde, ailesi ve arkadaşları yanındayken huzur içinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Country şarkıcısı olarak başladığı kariyerinde milyonlarca albüm satarak başarıya kavuşan Newton-John 1978 yapımı ‘Grease’ müzikalinde Sandy rolüyle dünya çapında bir yıldız olmuştu.

Rol arkadaşı John Travolta Instagram hesabından rol arkadaşına şu sözlerle veda etti: “Hepimizin hayatlarını güzelleştirdin. İnanılmaz bir etkin vardı. Seni çok seviyorum. Yolun sonunda yeninden görüşeceğiz ve birlikte olacağız. Seni ilk gördüğüm andan itibaren senin olan ve daima senin olacak Danny’n, John’un.”

Fimin yönetmeni Randal Kleiser Newton-Jonh’la 40 yıldır arkadaş olduklarını belirterek “Hiç değişmedi, herkesin kafasında hayal ettiği gibi bir insandın. Tatlı, sıcakkanlı, büyüleyici…” ifadelerini kullandı.

Oprah Winfrey, Rod Stewart, Kylie Minogue gibi isimler oyuncunun ölümünden duydukları üzüntüyü paylaşan mesajlar yayınladı.

Kanser araştırma vakfı kurdu

Newton-John ilk kez 1992’de kanser teşhisi almış ve kanser araştırmaları desteklenmesi için çalışmalar yapmıştı. Vakfı Olivia Newton John Foundation, kanser araştırmalarına destek amacıyla milyonlarca sterlin toplamıştı.