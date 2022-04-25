Grammy ödüllü Yellowjackets İstanbul’a geliyor

Grammy ödüllü caz grubu Yellowjackets, İstanbul’da konser verecek.

Fotoğraf: yellowjackets.com

Grup, 10 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatları 120-154 lira arasında değişiyor.

40 yılı aşkın süredir birlikte çalan ve cazın önemli gruplarından biri olarak gösterilen topluluk, kariyerleri boyunca yayınladıkları 24 albüm ile 17 kez Grammy ödülüne aday gösterildi.

Brezilyalı ünlü vokalist Luciana Souza’nın vokal yaptığı son albümlerini 2018’de çıkaran grup, ‘Raising Our Voice’ adlı albümüyle ABD‘deki caz listelerinde bir numaraya kadar yükselmişti.