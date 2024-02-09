Gram altın güne nasıl başladı? – 9 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.005 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.005 lira seviyesinde ilerliyor.
En yaygın kripto para birimi Bitcoin 46 bin 200 dolar seviyesinde ilerliyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,681, avro/TL 33,045 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine ‘darbe’ iddiası suçlamasıyla eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun ekibine operasyon düzenlendi.
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’in Gazze’deki saldırılarının ‘abartılı’ olduğunu belirterek “Gazze’de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı” dedi.