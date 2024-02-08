Gram altın güne nasıl başladı? – 8 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.999 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.999 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.999 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.999 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 yükselişle 8.862,37 puandan başladı.
Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre geçen ay şimdiye kadar kaydedilen ‘en sıcak ocak’ oldu.
Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen Sedat Ocakçı’yle eşi Adana’da yakalanarak İzmir’e gönderildi.
Ulusal meclis ve eyalet meclisleri için oy verme işleminin devam ettiği Pakistan’da cep telefonu ve mobil internet hizmetleri askıya alındı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,595, avro/TL 32,988 seviyesinden güne başladı.