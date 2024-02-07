Gram altın güne nasıl başladı? – 7 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.000 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.000 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.000 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.000 lira seviyesinde ilerliyor.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür İYİ Parti ve CHP’den belediye başkanı adaylığı teklifi aldığını ancak bunları reddettiğini söyledi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,595, avro/TL 32,927 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.000 liradan işlem görüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü iki ili turuncu, 10 ili sarı kodla uyardı.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.