Gram altın güne nasıl başladı? – 6 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 1.994 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.029 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.994 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 1.994 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.029 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.994 lira seviyesinde ilerliyor.
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde düzenlenen anma programında Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’a yoğun tepki gösterildi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,567, avro/TL 32,903 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 1.994 liradan işlem görüyor.
Güney Amerika ülkesi Şili’nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 122’ye yükseldi.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüşü hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.