Gram altın güne nasıl başladı? – 5 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.992 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.029 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.992 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.992 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.029 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.992 lira seviyesinde ilerliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon ocakta yüzde 64,86 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 6,7 oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,59 yükselişle 8.716,57 puandan başladı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ocakta aylık yüzde 9,38 arttı. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın aralık verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,12, yıllıksa yüzde 127,21 artmıştı. Ocakta aylık artış yüzde 9,38 oldu. ENAG, 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak hesapladı. İstanbul Ticaret Odası da […]
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,52, avro/TL 32,902 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.992 liradan işlem görüyor.