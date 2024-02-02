Gram altın güne nasıl başladı? – 2 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.012 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.055 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.012 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.012 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.055 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.012 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselerek 8.711,84 puanla rekor seviyeden başladı.
Gezi Parkı eylemlerinde göstericilere palayla saldıran ve bu nedenle ‘Palalı Sabri’ olarak bilinen Sabri Çelebi, Beyoğlu’nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
ABD’nin istihbarat teşkilatlarından CIA tarihinin en büyük sızıntısına sebep olmakla suçlanan eski CIA çalışanı Joshua Schulte 40 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,456, avro/TL 32,806 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.012 liradan işlem görüyor.