Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 9 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.956 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.956 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 8 Ocak 2024

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