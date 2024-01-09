Gram altın güne nasıl başladı? – 9 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.956 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.956 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.956 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.033 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.956 lira seviyesinde ilerliyor.
Marlene Engelhorn kendisine kalan mirasın 25 milyon avroluk kısmını nasıl bağışlayabileceğine karar vermeleri için halktan oluşan bir ekip kuruyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 7.905,35 puandan başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 29,9810, avro/TL 32,914 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.959 liradan işlem görüyor.
ABD’li perakende devi Amazon’un, Prime Video ve Amazon MGM Studios birimlerinde yüzlerce çalışanının işine son vereceği bildirildi.