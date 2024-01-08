Gram altın güne nasıl başladı? – 8 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.951 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.030 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.951 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.951 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.030 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.951 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da beş hisse güne yeni tedbirlere başladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz’deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve Britanya ordularının Yemen’de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,113, avro/TL 33,059 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.971 liradan işlem görüyor.
Beşiktaş, eski futbolcusu Victor Ruiz Torre’ye 2,7 milyon avro (89,2 milyon lira) tazminat ödedi.