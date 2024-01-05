Gram altın güne nasıl başladı? – 5 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.961 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.044 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.961 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.961 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.044 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.961 lira seviyesinde ilerliyor.
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişi yaralandı, beş kişi gözaltına alındı.
İsrail Gazze’nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’nda hareket halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin üç oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.
Yargıtay, kendisini ‘istihbarat başkanı’ olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran sanığa verilen beş ay hapis cezasını az buldu.
Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’nın başrollerinde yer aldığı ve merakla beklenen ‘Joker: İkili Delilik’in ilk fragman yayınlandı.
Eğer siz de iklim krizi nedeniyle stresli hissediyorsanız yalnız değilsiniz.