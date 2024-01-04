Gram altın güne nasıl başladı? – 4 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.957 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.043 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.957 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.957 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.043 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.957 lira seviyesinde ilerliyor.
Dünya Bankası Türkiye ekonomisinde bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyüme beklediğini açıkladı. Banka daha önceki tahmininde Türkiye ekonomisinin 2024’te yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceğini belirtmişti.
Fenerbahçe Olympiakos deplasmanından mağlup ama umutlu dönüyor.
Eşini ve yanındaki bir arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılandıktan sonra beraat eden Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson öldü.
İYİ Parti genel başkan adayı Koray Aydın, olağanüstü kongrenin iptali söylentilerine dair açıklama yaptı, Meral Akşener’e seslendi: “Sayın Bahçeli, iktidar tarafının genel başkanımızın görevine devam etmesi ve olağanüstü kurultayın iptal edilmesi yönündeki talebini açık ve net bir şekilde ifade etmiştir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi Akşener’e de zarar verir.”
Star Ocakbaşı, Aksaray’ın dar sokaklarından birinde, Sinekli Bahçe’de. Sokağa girince hemen göze çarpıyor. Sokaktaki masalara oturanlar karışık, kimi ganyancı, kimi meyhane müşterisi ya da her ikisi.