Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 3 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.977 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Spot altın ons başına 2.064 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.977 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 2 Ocak 2024

SON HABERLER

YSK itirazları karara bağlamak için bir toplantı daha yapacak

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim sonuçlarına itiraz süreci sona erdi. Kurul, itirazları karara bağlamak için bugün saat 14’te bir toplantı daha yapacak. 7 Nisan’da başlayan olağanüstü itiraz süreciyse 14 Nisan saat 17’de tamamlanacak.