Gram altın güne nasıl başladı? – 3 Ocak 2024

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim sonuçlarına itiraz süreci sona erdi. Kurul, itirazları karara bağlamak için bugün saat 14’te bir toplantı daha yapacak. 7 Nisan’da başlayan olağanüstü itiraz süreciyse 14 Nisan saat 17’de tamamlanacak.