Gram altın güne nasıl başladı? – 3 Ocak 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.977 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.064 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.977 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.977 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.064 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.977 lira seviyesinde ilerliyor.
Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim sonuçlarına itiraz süreci sona erdi. Kurul, itirazları karara bağlamak için bugün saat 14’te bir toplantı daha yapacak. 7 Nisan’da başlayan olağanüstü itiraz süreciyse 14 Nisan saat 17’de tamamlanacak.
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişi yaralandı, beş kişi gözaltına alındı.
İsrail Gazze’nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı’nda hareket halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin üç oğlu ve torunlarından bazıları hayatını kaybetti.
Yargıtay, kendisini ‘istihbarat başkanı’ olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran sanığa verilen beş ay hapis cezasını az buldu.
Joaquin Phoenix ve Lady Gaga’nın başrollerinde yer aldığı ve merakla beklenen ‘Joker: İkili Delilik’in ilk fragman yayınlandı.