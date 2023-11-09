Gram altın güne nasıl başladı? – 9 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1788 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1949 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1788 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1788 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1949 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1788 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1788 liradan işlem görüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Düzce şehirlerini sarı kodla uyardı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), BLG Varlık Yönetim AŞ’ye faaliyet izni verdi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti son iki maçtır, maç kadrosuna almasına rağmen sahada kullanmayı tercih etmediği Arda Güler’in oynamak için tam hazır olmadığını söyledi.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.