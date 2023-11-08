Gram altın güne nasıl başladı? – 8 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1803 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1966 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1803 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1803 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1966 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1803 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1803 liradan işlem görüyor.
10 milyon TL ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmaların ‘Özet Döviz Pozisyon Raporlaması’ uygulamasına son verdi.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.
Portekiz Başbakanı Antonio Costa, yolsuzluk gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma üzerine istifa etti.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremi değerlendirdi.