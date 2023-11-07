Gram altın güne nasıl başladı? – 7 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1806 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1974 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1806 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1806 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1974 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1806 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1806 liradan işlem görüyor.
ABD merkezli video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games’in uygulama içi ödemeler nedeniyle Google’a açtığı antitröst davası başladı.
Çin sahil güvenlik gemilerinin, hafta sonu Doğu Çin Denizi’ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.
CHP kurultayında genel başkanlık seçimini Özgür Özel’in kazanması halinde mesleğini bırakacağını belirten Barış Yarkadaş, ‘aktif gazetecilik’ kariyerine son verdiğini söyledi.