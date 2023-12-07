Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.885 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.027 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.885 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.885 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.027 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.885 lira seviyesinde ilerliyor.
Bursa’da bir eğitim uçağı Yenişehir Havaalanı apron kısmına düştü, iki pilot öldü.
Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde bir daha başkanlık yarışına girmeyi düşünmediğini açıkladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.882,720 liradan işlem görüyor.
Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) ait İstanbul’un Sultanbeyli ve Sakarya’nın Akyazı ilçelerindeki taşınmazların ihaleyle satışı gerçekleştirilecek.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 34,1081 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 38,1018 seviyesinden güne başladı.