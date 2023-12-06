Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.882 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.025 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.882 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.882 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.025 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.882 lira seviyesinde ilerliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu dolayısıyla ABD’de bulunan Emine Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde devlet başkanlarının eşlerine Türk çeyiz kültürünü, gelin alayını ve gelin hamamını tanıttı.
Bilim insanları, okyanusların deniz yaşamını sürdüremeyecek ve iklimi dengelemekte yetersiz kalacak kadar asidik hale gelmek üzere olduğu konusunda uyardı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,24 yükselişle 9.911,41 puandan başladı.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.887,048 liradan işlem görüyor.