32 ilde uyuşturucu operasyonlarında 3 ton 972 kg uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 125 satıcının 63’ü tutuklandı.