Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.940 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.087 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.940 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.940 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.087 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1.940 lira seviyesinde ilerliyor.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.887,048 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 34,1558 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 37,9837 seviyesinden güne başladı.
58 ilde tefecileri ve dolandırıcıları da kapsayan mali suç örgütlerine düzenlenen ‘Kuyu-28’ operasyonlarında 160 şüpheli yakalandı.
10 kentte sağanak yağış bekleniyor.