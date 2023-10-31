Gram altın güne nasıl başladı? – 31 Ekim 2023

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ülke ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda yürüttüğü e-ihracat hareketiyle yerli üreticilerin ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilerle buluşturmaya devam ediyor.