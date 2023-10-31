Gram altın güne nasıl başladı? – 31 Ekim 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1811 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1993 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1811 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1811 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1993 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1811 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1811 liradan işlem görüyor.
Dünya Bankası, Ortadoğu’daki çatışmaların yayılması durumunda petrolün varilinin 150 doları aşabileceğini kaydetti.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.
Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ülke ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda yürüttüğü e-ihracat hareketiyle yerli üreticilerin ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilerle buluşturmaya devam ediyor.
Britanya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Michelle Donelan’ın Parlamento Özel Sekreteri Paul Bristow, Gazze’de ateşkes çağrısında bulunduğu gerekçesiyle görevinden alındı.